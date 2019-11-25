أخبار مصر | "أمهات مصر": القرب من الأبناء أهم من الإنشغال بالمستوي المادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": القرب من الأبناء أهم من الإنشغال بالمستوي المادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن القرب من الأبناء واحتوائهم ومشاركتهم اهتماماتهم ومشاكلهم وحياتهم اليومية أهم بكثير من الإهتمام والإنشغال بمشاغل الحياة اليومية والمستوي المادي.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن انشغال معظم أولياء الأمور عن أبنائهم وبناتهم وعدم مشاركتكم اهتماماتهم ومشاكلهم أدي إلي وقوع أبنائهم في مشاكل كثيرة وعرض حياتهم للخطر والسير في طريق الخطأ لتركهم فريسة في أيدي أصحاب وأصدقاء السوء، وأدي لانتحار بعضهم والبعض الآخر تعرض لحالات نفسية.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت داليا الحزاوي منسقة الاتحاد: "صح والله الماديات مش كل حاجة المهم الحب والحنان والاحتواء والدعم المعنوي، في كتير نلاقي أولاد عندهم كل رفاهية ومش سعداء او بينتحروا".

وأضافت أميرة يونس منسقة الاتحاد: "صح جدا الماده بنعملها عشان نقرب منهم، ايه الفايده الاستمتاع بالتعب من غير تواجدهم معانا واسعادنا بيهم لكل احتياج وطلب بحب..الكنز الأكبر حب الابناء للاباء أحسن من ثروات العالم".

واستكملت هند شاهين منسقة الاتحاد: "فعلا مش كل حاجة الفلوس، المهم ازاى نعلمهم الحب والوفاء وصلة الرحم والتواضع والأمانة، كل ذلك هيخرج للمجتمع انسان سوى ايجابى".

