أخبار مصر | برلمانية: لا اختلاف على وزير الإسكان وأتوقع استمراره في منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: لا اختلاف على وزير الإسكان وأتوقع استمراره في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رضائها الكامل عن أداء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلة: "أداءه هايل.. ومنذ أن أصبح وزيرًا للإسكان وهو دائم الحضور في اجتماعات اللجنة ويساهم في انجاز مشروعات القوانين المُحالة للجنة بالإضافة إلى أنه يناقش طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب باحترافية شديدة".

وقالت آمال في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إنها تتوقع أن يبقى الدكتور عاصم الجزار، كوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعديلات الوزارية الجديدة المُرتقبة، مُؤكدة أن التعديلات الوزارية تستهدف في المقام الأول ضخ دماء جديدة بالحكومة بغرض تطوير أداء الوزراء بشكل عام".