أخبار مصر | برلمانية: أداء وزير الأوقاف ممتاز "بس اللي حواليه مش عايزينه ينجح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: أداء وزير الأوقاف ممتاز "بس اللي حواليه مش عايزينه ينجح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة أماني عزيز، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من أكثر الوزراء الذين يحرصون كل الحرص على الحضور في اجتماعات اللجنة لمناقشة كافة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي يتقدم بها النواب.

وأضافت عزيز، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن أداء وزير الأوقاف فوق الممتاز ويتميز بعقلية دينية وفكرية مُتطورة، مُعربة عن مدى استياءها من المساعدين للوزير قائلة: "اللي حواليه مش مساعدينه علشان ينجح"، مُتمنية أن يستمر الدكتور محمد مختار جمعة وزيرًا للأوقاف بالتعديلات الوزارية الجديدة بشرط أن يصدر قرارات تستهدف تغير مساعديه في الوزارة.