أخبار مصر | بدون مؤهل.. "القوى العاملة" تطرح 520 وظيفة جديدة براتب يصل لـ3000 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون مؤهل.. "القوى العاملة" تطرح 520 وظيفة جديدة براتب يصل لـ3000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 520 فرصة عمل، بإحدى الشركات الخاصة لصناعة الملابس بالعاشر من رمضان، براتب يصل إلى 3000 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة، 20 مهندس إنتاج حاصلين على بكالريوس هندسة إنتاج، والعمل داخل مدينة العاشر من رمضان.



كما تطلب الشركة 500 عامل إنتاج، لا يشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات، وذلك براتب 3000 جنيه، وأن يكون سن المتقدمين لا يزيد عن 35 عاما ولا يقل عن 18 سنة.



ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها، تأمين طبي وصحي واجتماعي، بالإضافة إلى سكن إداري ووجبة غذاء.



ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة الأستاذ أحمد 01001600219.

