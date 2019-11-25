شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على بقايا أحد المعابد الفرعونية بمنطقة الآثار في بنها (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر خبراء الآثار بالقليوبية على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الأهرام ببنها، حيث ظهرت شواهد عن وجود معبد أثناء عمليات الحفر بالمنطقة.

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وأظهرت الشواهد التي تم اكتشافها عن جود حوائط وأعمدة لمعبد وأكبر سور للمعبد بعرض 8 أمتار، والذي يرجح أنه كان مخصصًا للعبادة.

من جانبه، أكد الدكتور محسن حلمى بدوى، مدير عام هيئة الآثار بالقليوبية، أن الكشف من العصر الفرعوني المتأخر الأسرة 29، كما اكتشفت مجموعة من بقايا حمامات ومنازل حجرية من العصر الروماني، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تمشيط المنطقة بالكامل للبحث عن بقايا المعبدأو أية أثار آخري، موضحًا أنه إلى الآن تم العثور على قطع من أعمدة المعبد متناثرة وليس مبنى أثري كامل حتي الان، وجاري اكتشاف بقايا المعبدً.

وأضاف بدوي أن هذه المنطقة مملوكة لمواطنين ولكنها تخضع لقانون حماية الآثار، وجاري تمشيط المنطقة للتأكد من وجود آثار من عدمه قبل تسليمها لمالكها، وفى حال ثبوت عدم وجود آثار بها سوف يتم تسليمها لمالك الأرض.