شكرا لقرائتكم خبر عن ￼ «أبو الغيط»: القمة العربية ستعقد في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن القمة العربية العادية القادمة ستعقد في موعدها الدوري في شهر مارس المقبل.

Advertisements

وقال أبوالغيط، في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم ووزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث القرار الأمريكي بشأن الاستيطان، إنه ستكون هناك قمة عربية في شهر مارس القادم.

وأردف: «الدولة التي عليه الدور لاستضافة القمة تقدر وتقيم موقفها حاليًا، وفور انتهاء عملية تقدير الموقف هذه، أما ستأخذ هذه الدولة على عاتقها استضافة القمة أو ستتنازل عنها للدولة التالية، وبالتالي من المبكر الحديث عن القمة الآن».

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للترتيب الأبجدي لنظام عقد القمة العربية الدورية فإنه يفترض أن الجزائر هي من ستستضيف القمة بعد أن استضافت تونس القمة العربية الأخيرة