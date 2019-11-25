«المنوفية» تناقش رفع كفاءة الطرق بمشاركة مجموعات عمل من الشباب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على أهمية التعاون والمثمر والبناء بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة من أجل رفعة وسلامة الوطن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بالشباب من خلال اشراكه في خطوات تحقيق التنمية المستدامة فهو جيل الغد وأمل المستقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة رفع كفاءة عدد من الطرق بالمحافظة، بالتعاون مع القوات المسلحة وبمشاركة مجموعات عمل من شباب المحافظة المتطوع لاشراكهم في الرأى والمسؤولية والتكلفة ومتابعة العمل.
حضر الاجتماع السكرتير العام للمحافظة، ونائب المستشار العسكرى، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، والمستشار الهندسي للمحافظة، ونقيب الفلاحين، ورئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالمنوفية، وممثلين عن جامعة المنوفية وجامعة الدلتا بقويسنا، ومجموعة عمل من شباب المحافظة، وعدد من مديري الادارات بالديوان العام.
يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية قامت باختيار مجموعات متنوعة من الشباب من جميع فئات المجتمع، وتحديد قائد لكل مجموعة للتواصل مع المنطقة المركزية العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاشراف ومعدلات التنفيذ في المشروعات، على أن تتضمن المجموعة عنصر فنى «مهندس مدنى – طلبة بكليات الهندسة» وذلك للاشراف الفنى على المشروع، وسيتم تحديد مهام محددة وواضحة لمجموعات الشباب لضمان فاعلية اشتراكهم في المشروع.
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