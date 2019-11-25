شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث مع وفد الجامعة البريطانية تنفيذ قافلة طبية بميت أبو الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الاثنين، بمكتبه بالديوان العام الدكتورة ريهام مجدي وكيل كلية طب الأسنان بجامعة بريطانية في مصر والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في إجراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ قافلة طبية بقرية ميت أبوالكوم، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشؤون الصحية وخالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

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وأوضحت الدكتورة ريهام مجدي أن القافلة ستنطلق يوم الخميس القادم المقبل، وستقوم بتقديم الخدمات الطبية الخاصة بطب الأسنان لكافة المواطنين بالقرية وكذا التوعية الصحية بصحة الفم والأسنان والصيدلة الأكلينيكية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة في تخصص قسم الأسنان لتقديم أفضل الخدمات الطبية وعلاج جميع أنواع المشكلات الصحية الخاصة بالأسنان.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة تذليل جميع العقبات التي تعوق عمل القافلة وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح تلك القافلة، مشيداَ بدور الجامعة البريطانية في مصر وكلية طب الأسنان في تنفيذ تلك القوافل وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بنطاق المحافظة.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ المنوفية بتقديم درع المحافظة لوكيل كلية طب الأسنان والوفد المرافق لها، كما قدم الوفد درع الجامعة لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة .