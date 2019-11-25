شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى الثانية لإطلاق البوابة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الإثنين القادم، بالذكرى الثانية لإطلاق البوابة الاقتصادية Business Forward، والتي تغطي بشكل متعمق الرؤى الاقتصادية والمالية في مصر والعالم.

وتقام الاحتفالية تحت عنوان «ماذا بعد الإصلاح الاقتصادي في مصر؟ نظرة مستقبلية» وتشمل عدة جلسات مدة كل منها 15 دقيقة يتحدث فيها خبراء من الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تقدم رؤى اقتصادية للجمهور حول الخطوات التالية التي يتعين على الدولة اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وسيكون ضمن المتحدثين رجال أعمال بارزين وكبار المسؤولين الحكوميين وأخصائي التطوير الدوليين البارزين وأكاديميين خبراء، منهم شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX)، وعلي شلقاني، شريك بشركة شلقاني للمحاماة، وتامر حامد، نائب رئيس أسواق الشرق الأدنى ببروكتر آند جامبل، وأحمد أبودومه، مؤسس مشارك، T20، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وليلى إسكندر، مؤسسة CID الاستشارية، وأحمد زهران، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة KarmSolar، وعبير الشناوي، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأنجوس بلير، أستاذ ممارس CIB، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.