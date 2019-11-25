شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تطلق «القارئ الذكي» لاستهلاك المواطنين للكهرباء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة شعاع المسؤولة عن قراءات استهلاك المواطنين من الكهرباء، برنامج جديد على الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين إبلاغ استهلاكهم من الكهرباء شهريًا.

وأكد المدير التنفيذي لشركة شعاع، أنه تم إطلاق البرنامج، الاثنين، ويتم تحميله من خلال «بلاي ستور» على الهاتف، ويبدأ المواطنون بتسجيل حساب على البرنامج من خلال إدخال صورة إيصال قديم لعداد الكهرباء، واختيار شركة التوزيع التابع لها المواطن، ويتم تسجيل القراءة بتصوير القراءة من العداد بالهاتف المحمول ويتم تسجيل القراءة بشكل موثق بصورة العداد وربطها بتحديد مكان العداد من خلال GPS على البرنامج.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة شعاع، أنه قام أكثر من ألف مواطن بالتسجيل على البرنامج في الساعات الأولى من إطلاقه، في خطوة للتكامل والسيطرة على أخطاء الفواتير وضمان قراءة الاستهلاك لكل المواطنين بمنتهى الشفافية.