شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تتفقد المنطقة الصناعية بعزبة نجيب ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمركز ومدينة بنها، برفقة الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، لبحث أخر مستجدات العمل بالمنطقة قبل افتتاحها قريبا، والوقوف على أعمال التشطيبات التي تتم بها.

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ووجهت «نصر» خلال تفقدها للمنطقة الاستثمارية ببنها، القائمين على المشروع فيما ينقص المنطقة من احتياجات للانتهاء من تشطيبها، حيث تضم المنطقة الاستثمارية التي جرى انشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي.

يذكر أن مشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها يقام على مساحة 69 ألف متر مربع، لإقامة 177 وحدة صناعية، والتي تستهدف توفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، كما يتضمن أيضا منطقة تجارية مكونة من 16 منفذ بيع بإجمالي 6624 مترا مربعا، إلى جانب المنطقة الإدارية والتي تتكون من 9 مبان إدارية، إلى جانب المركز الحضري للمرأة، ومركز ريادة الأعمال، ومركز خدمات المستثمرين، ومباني خدمات العاملين على مساحة 2020 مترا مربعا، وملعب نجيل صناعي، ومبنى الدفاع المدني، ونقطة إسعاف، إلى جانب منطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر مربع، حيث إن المساحات تم تقسيمها على مساحات 240 مترا مربعا، والتي تمكن أي مستثمر صغير من البدء في المشروع الخاص به.

وتتم المفاضلة بعد إعلان طرح الوحدات بين المتقدمين طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد، وسيجري إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.