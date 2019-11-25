شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» تدعو أعضاءها بجنوب سيناء لحظر استخدام أكياس البلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت غرفة المنشآت السياحية أعضاءها بمحافظة جنوب سيناء، للالتزام بقانون وقواعد حماية البيئة، وتنفيذ الإجراءات التنفيذية التي قررتها الدولة ممثلة في وزراة البيئة، بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام في جميع المنشآت والمطاعم السياحية بمحافظة جنوب سيناء، لتأثيرها السلبي على الحياة البرية والبحرية وتلوث البيئة عند التخلص منها.

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وقالت الغرفة، في بيان، الاثنين، إنها قد تلقت كتاباً من عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، يؤكد فيه على ضرورة اتباع وتنفيذ المنشآت السياحية، بمنع استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذاً للمبادرة الوطنية الرئاسية بمنع الأكياس البلاستيكية بكافة المحال التجارية والفندقية بمحافظة جنوب سيناء، على غرار ما تم تنفيذه في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتم منع تداول الأكياس البلاستيكية في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والملاعق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والشاليموه بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة (السفاري- النزهة – اليومية) بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت الغرفة أن المنشآت السياحية في منطقة الغردقة، قد وفقت أوضاعها مع الإجراءات الجديدة، بمنع إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وعملت على إيجاد بدائل لهذه الأدوات، في تقديمها لمنتجاتها لروادها وزبائنها.

وأكدت الغرفة، على أن أعضاء الجمعية العمومية يدعمون كافة تحركات وجهود الدولة المصرية للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى إنّ العلاقة بين السياحة والبيئة هي علاقة توازن دقيق بين التنمية وحماية البيئة،، وإنه وفقاً لإعلان (مانيلا 1980م) لا ينبغى أن تلبى الاحتياجات السياحية بطريقة تلحق الضرر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق السياحية، أو بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية والمواقع التاريخية والثقافية، التي تعتبر عامل جذب رئيسية للسياحة، كما أن السياحة أول القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.