شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن تماثل جميع المصابين باختناق رئوي للشفاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، تماثل جميع الحالات المصابة باختناق رئوي للشفاء، بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم بمدرسة حسين مرسال الصناعية بمنطقة المحمودية، وتم خروجهم من مستشفيي أسوان الجامعي وأسوان التخصصي بالصداقة الجديدة.
وأوضح المحافظ في بيان، الاثنين، أنه فور وقوع حالات الإختناق تم نقل جميع المصابين من خلال سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، كما تم فتح غرفة عمليات متنقلة داخل هذه المستشفيات لمباشرة تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، وذلك برئاسته، وبتواجد كافة المسؤولين المختصين، ما ساهم بشكل مباشر في سرعة التعامل مع الموقف وعودة الإطمئنان لأسر الطالبات والمعلمات.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أسوان يعلن تماثل جميع المصابين باختناق رئوي للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.