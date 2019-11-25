شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن تماثل جميع المصابين باختناق رئوي للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، تماثل جميع الحالات المصابة باختناق رئوي للشفاء، بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم بمدرسة حسين مرسال الصناعية بمنطقة المحمودية، وتم خروجهم من مستشفيي أسوان الجامعي وأسوان التخصصي بالصداقة الجديدة.

وأوضح المحافظ في بيان، الاثنين، أنه فور وقوع حالات الإختناق تم نقل جميع المصابين من خلال سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، كما تم فتح غرفة عمليات متنقلة داخل هذه المستشفيات لمباشرة تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، وذلك برئاسته، وبتواجد كافة المسؤولين المختصين، ما ساهم بشكل مباشر في سرعة التعامل مع الموقف وعودة الإطمئنان لأسر الطالبات والمعلمات.