شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحذر من شراء أو تأجير وحدات مخالفة بأبراج كوبري الفحص وكفر سعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة على الأبراج المخالفة بمنطقة كوبري الفحص ومنطقة كفر سعد وطريق جمجرة بمدينة بنها، لوقف أعمال البناء المخالف وقطع المرافق عنها، وتحرير محاضر مخالفة لسرقة التيار والمرافق، والإطلاع على التراخيص للمنشآت والشركات والمخازن الموجودة بتلك الأبراج.

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وبدأ المحافظ جولته بتفقد أحد الأبراج المخالفة بتلك المنطقة، حيث أمر بالتحفظ على عدد 3 خلاطة وعدد 5 أوناش لرفع مواد بناء و40 طن أسمنت و10 أطنان، كانت معدة للاستخدام في البناء المخالف، كما أمر بوقف أحد الأبراج المخالفة التي تنشأ على مقربة من خط الغاز الموجود بالمنطقة وإيقاف برج آخر لإنشائه تحت خط الضغط العالي للكهرباء، وأمر بالتحفظ على المعدات الموجودة بالأبراج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وتحويلهم إلى النيابة العامة.

كما قام المحافظ بالتفتيش على أحد مخازن الأدوية واطلع على التراخيص الخاصة بالمنشأة وتطبيقها لشروط الحماية المدنية والسلامة الأمنية، كما قام أيضا بالتفتيش على إحدى المخازن لمستلزمات الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وتم التحفظ على الأجهزة والبضائع الموجودة بالمخزن و16 كاميرا مراقبة وحدة التشغيل الخاصة بها، وتسليمها لشرطة المصنفات لاتخاذ الإجراءات القانونية لها، كما تم إصدار تعليمات فورية بغلق المخزن وتشميعه.

وأهاب المحافظ المواطنين بعدم شراء أو تأجير أي وحدات سكنية أو منشآت بأي أبراج مخالفة لقانون البناء، والتحري والاطّلاع على تراخيص المنشأة قبل الإقدام على أي ممارسات، حفاظا على أموالهم وممتلكاتهم حيث إن تلك الأبراج المخالفة سيتم إزالتها تطبيقا للقانون، وأضاف أن قانون التصالح له إشتراطات معينة ولن يتم التصالح مع أي منشأة تخالف تلك الإشتراطات والتي من أهمها وجود حياة كاملة بالمنشأة.