شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السابق: مشكلة سد النهضة لن تُحل إلا بالمسار الدبلوماسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق، إنه تم الانتهاء من 69% من إنشاءات سد النهضة، ولم يتم ملؤه حتى الآن.

جاء ذلك في كلمته بندوة نظمتها كلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم، بعنوان «الموارد المائية المصرية: طموح وتحديات»، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وحاضر فيها أيضا الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق.

وأضاف مغازي: «قلق مصر ودول المصب تكمن في القلق من تأثير التغيرات المناخية على منسوب مياه نهر النيل وهناك ٦ دراسات من أصل ٩ تؤكد عدم تضرر هذا المنسوب من هذه التغيرات»، مؤكدا أن حل مشكلة سد النهضة لن يتم إلا باتباع مصر للمسار الدبلوماسى، ومصر بدأت بالفعل في هذا المسلك بجعل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى كوسيط لحل الأزمة.

وتابع أن مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بدأت في الخرطوم عام ٢٠١٤ خلال توليه مسؤولية وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم توقيع إعلان مبادئ ينظم عمل هذا السد، والذى تضمن ١٠ نقاط منها: استخدام السد في توليد الكهرباء، وعدم تسبب السد في ضرر لأى دولة، وعند الاختلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء لطرف رابع كوسيط، ولا يتم ملء السد إلا بعد انتهاء التقديرات الهندسية، وتحدد الثلاث دول آليات تشغيل السد وملء المياه».

Advertisements

وأشار إلى ضرورة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتوجه الدولة للحصول على مصادر عديدة للمياه من خلال مشروع مليون ونصف فدان وحفر ٥ آلاف بئر في الصحراء.

وأكد وزير الموارد المائية والرى السابق أن دول حوض النيل لم تفكر في الماضى في استخدام مياه النيل في الزراعة وبناء السدود حاليا للجوءها لتلك الأنسطة لتفعيل ذلك لعدة أسباب منها وقوعها سابقا تحت الاستعمار وعدم وجود تكنولوجيا تسهل بناء هذه السدود وتيقن البعض لحدوث تغيرات مناخية تعوق الاعتماد على مياه الأمطار في الزراعة مما وجه الأنظار لبناء سدود تخدم هذا الغرض .

وأكد الدكتور السيد عبدالخالق، على نشوب ٣٨ ألف نزاع مسلح حول العالم خلال الفترة من ١٩٤٨ إلى ٢٠١٥ بسبب المياه التي تعد ضرورية حياتية وأساس تقوم عليه التنمية الاقتصادية.

ولفت «عبدالخالق» إلى أن خطأ المصريين في التركيز على زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل قصب السكر والأرز رغم أن بنجر السكر وبعص سلالات الأزر تستهلك كميات أقل من المياه، وهذا يستلزم توعية المصريين وتغيير ثقافتهم بشأن المحاصيل الواجب زراعتها مع الحفاظ على كمية المياه المستهلكة.

وقال إن مصر تستهلك (٨٥٪- ٨٦٪) من مخزونها من المياه في الزراعة، وأن تلوث المياه أدى لنقص الكميات المتاحة منها للشرب والزراعة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند ٥٥.٥ مليون متر مكعب منذ عام ١٩٥٩ إلى الآن رغم زيادة عدد السكان، كما نوه بتدخل بعض الدول للإضرار بحصة مصر من مياه النيل مع أهمية استمرار مصر في مسارها الدبلوماسى لحفظ حقوقها في هذا الموضوع.

وطالب بتطبيق الرى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر والحد من توصيلات المياه غير الشرعية وبتوعية المصريين بترشيد استهلاك المياه وعدم تلويث مياه النيل.