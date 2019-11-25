شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعى طيبة 11:08مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، مساء اليوم فى تمام الساعة 11:08 مساءً بتوقيت مصر.

وأوضح الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات له، أن ذلك بعد اجتماع قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين فى اجتماع يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق"، ومن خلاله قرر جميع الفنيين جاهزيتهم للانطلاق، مضيفا أنه لو طلب أحد الفنيين والبالغ عددهم 60 شخصا، تأجيل الإطلاق لأى سبب يتم التأجيل الإطلاق مباشرة.

وكانت الشركة انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التواؤم الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التى ستمكن القمر من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عاماً، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

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وتتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي " طيبة -1 " عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصري " طيبة -1 " تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.