شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية دولامة وناروز وسمسم و27 حصانا عربيا قبل بيعهم بمزاد علنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 " أسماء الخيول الذكور والأناث المزمع بيعها بمزاد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة التابعة للهيئة الزراعية بوزارة الزراعة غدا الثلاثاء، حيث تتراوح أعمارهم بين عام ونصف وحتى عشرين عاما، الذى تم اختيارهم بمعرفة لجان مختصة من قبل محطة الزهراء وفق معايير معينة، منها: السن، والسلالة، والحالة الصحية. وتشمل القائمة كالاتى..

الخيول الاناث المشاركة بمزاد الزهراء



الخيول الذكور المشاركة بمزاد محطة الزهراء

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