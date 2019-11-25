شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي لضباط السجون: رسالة الأمن ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع السجون بتنظيم ندوة تثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الديار المصرية، حيث تحدث فضيلته عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.

وأكد المفتى، أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر، مشددا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، وتحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والإستقرار بربوع البلاد .

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جانب من الندوة