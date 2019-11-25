شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة السياحة بالبرلمان تطلق مبادرة "قوم يا مصرى" بندوة ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت جريدة الخليج 365، ندوة لرئيس وأعضاء السياحة في مجلس النواب، برئاسة عمرو صدقى اليوم الاثنين، لمناقشة كافة المشاكل والمعوقات بقطاع السياحة في مصر، ووضع أليات لازدهارها باعتبارها قاطرة التنمية في مصر، وذلك بمقر المؤسسة.

وأطلق النائب الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، مبادرة خلال ندوة ”الخليج 365”، تحت عنوان "قوم يا مصرى"، والتى تهدف إلى تغيير السلوكيات المزعجة للسائح، و"الخليج 365" ستنشر الندوة لاحقاً.





















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