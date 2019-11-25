شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية.

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بتقديم التهنئة للأمير فيصل بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية، مؤكداً على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة.

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وأشار حافظ إلى أن لقاء الوزيرين تناول الموقف إزاء التطورات الأخيرة المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصةً مسألة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المُحتلة.

كما أضاف حافظ أن الوزيرين بحثا كذلك مُجمّل جوانب العلاقات الوطيدة بين البلديّن الشقيقيّن وسُبل دفع مجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، فضلاً عن التطرُّق إلى أهم المستجدات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك.