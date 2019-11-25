شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن بدء تشغيل جامعة العلمين الدولية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، إن مدينة العلمين إحدى المدن الذكية التى تستثمر فيها الدولة بشكل كبير حتى تعمل على مدار العام، موضحا أن المشروعات التعليمية بصفة عامة تعد مشروعات تنموية أيضا حيث يقام حضر ومدنية بجوار الجامعات.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن رؤية الدولة متمثلة فى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليس فقط فى التوسع فى إنشاء جامعات دولية تعليمية بشكل راق ولكن أيضا تمثل فى تنمية مدينة العلمين ونفس الأمر بمدينة المنصورة الجديدة والجلالة وطور ورأس سدر بجنوب سيناء الدولة وكلها مشروعات تتبناها لإتاحة تعليم دولى عالمى.

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وتابع وزير التعليم العالى فى تصريحات صحفية: جامعة العلمين جامعة ذكية وأكثر من كونها جامعة من الجيل الرابع ولكنها أيضا تضم كليات عديدة، موضحا أن العام القادم 2020 حيث من المتوقع تسلم الجامعة فى شهر سبتمبر، وتكون جاهزة فى يوليو سيشهد افتتاح كلية القانون الدولى الفنون وإدارة الأعمال، والهندسة والحاسبات والمعلومات والدراسات العليا والعام الذى يليه فى 2021 نبدأ فى تشغيل القطاع الطبى علاج طبيعى وتمريض وطب وصيدلة .

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن جامعة العلمين الدولية تضم مستشفى بها 400 سرير وطب الأسنان، وهناك تنمية حقيقية داخل الجامعة يخدم التعليم وتخلق فرص عمل ومراكز بحثية تتماشى مع البيئة التى نعمل بها

واستطرد وزير التعليم العالى: الجامعة تضم المناهج تم تفصيلها وفقا للتطوير العالمى لمتطلبات سوق العمل.