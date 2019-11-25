شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي لرجال الشرطة: «قضاء حوائج المواطنين من أعظم أعمال البر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم قطاع السجون، ندوة تثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طرة بحضور الدكتورشوقى علام- مفتى الديار المصرية.
وقالت الداخلية: «إن المفتي تحدث خلال الندوة عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين»
وأضافت الوزارة أن «الدكتور علام أشار إلى أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر، مؤكداً على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن» .
وتابعت: «كما تحدث المفتي عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن».
وأكدت الداخلية أن اللقاء يأتى في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من أداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.
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