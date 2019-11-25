شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر تعترض على نظام النظافة والتشطيبات داخل المنطقة الاستثمارية بـ«ميت غمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتي تضم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق.

وعبّرت وزيرة الاستثمار عن استيائها من نظام النظافة والتشطيبات داخل المنطقة، وأبدت اعتراضها على وضع قصارى الورد الحمراء بمدخل المنطقة، قائلة: «إيه الورد الأحمر ده هو احنا داخلين جنينة، لازم يتشال، أنتم جايين منطقة عمل».

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ورفضت الوزيرة التعامل مع الصحفيين أو الإدلاء بأي تصريحات، مؤكدة أنها لا ترغب في الإدلاء بأي كلام، قائلة: «أنا مش جاية اتكلم، أنا جاية أشوف الشغل في المنطقة».

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، على أن المحافظة لا تتوانى عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب لتيسير والانتهاء من الأعمال في المنطقة الاستثمارية وتسهيل كافة إجراءات المنطقة وتوفير كافة أوجه الدعم من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن المنطقة الاستثمارية تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتضم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات، ويُمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.