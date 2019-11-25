الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدًا من مركز جنيف للسياسات الأمنية بسويسرا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الاثنين، بمقرها، وفد من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا، وذلك تفعيلًا للبرتوكول الموقع في شهر مايو الماضي بمقر المركز بجينيف في إطار استراتيجية الأكاديمية لدعم الشراكات مع كبرى المؤسسات الدولية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة لبناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر القيادية في مختلف المجالات.

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وكان في استقبال الوفد، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، واستمرت الزيارة لمدة يومين متتاليين، في اليوم الأول، قام السفير كريستيان دوسي، مدير مركز جينيف ومدير إدارة الأزمات بالمجلس الفيدرالي بوزارة الخارجية السويسرية، بإلقاء محاضرة بعنوان «دروس إدارة قيادة الأزمات» لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بينما في اليوم الثاني، قدمت لهم إيميلي مونرو، نائبة رئيس التحديات الأمنية المستجدة بمركز جنيف، عرض تقديمي عن القضايا والنهج للتحديات المستجدة في الأمن الدولي، وانتهت الزيارة بجلسة ناقشية حول البرتوكول الموقع بين الأكاديمية ومركز جينيف.

ويعد مركز جينيف للسياسات الأمنية الذي أنشئ عام 1995 بسويسرا، ويضم في عضويته 52 دولة، ويعد منبرًا للحوار الدبلوماسي، فهو يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي، من خلال التعليم التطبيقي وإمكانيات الحوار وتحليل السياسات والبحوث، ويدرب الأجيال القادمة من صناع السياسات والقرارات في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية، وكذلك القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالسلام والأمن الدوليين.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد من مركز جينيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد من مركز جينيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد من مركز جينيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد من مركز جينيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا