شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الروتاري يقيم قافلة طبية بأسوان لعلاج الشفة الأرنبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية، نفذت لجنة القًوافل الطبية، برئاسة إيمان سلام، قافلة طبية بأسوان في الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر 2019، لعلاج الشفة الأرنبية، بالتعاون مع جمعية Alliance for Smile الأمريكية، ونادي روتاري كايرو ساوث، ومدينتي، وأسوان، وكايرو نايل فالي، وجمعية AFS، ووزارة الصحة ومستشفى أسوان التخصصي، والقصر العيني.

وحققت القافلة الطبية، خلال مدة عملها، الآتي:

- تدريب ٨٣ ممرضة على يد أمريكيين عن كيفية الاعتناء بطفل الشفة الأرنبية، وشق سقف الحلق قبل وبعد العملية، وأيضًا عن كيفية التعقيم قبل دخول غرفة العمليات، وكان التدريب نظريًا وعمليًا.

- تم الكشف عن ١٠٢ مريض.

- تم إجراء ٤٦ جراحة شفة أرنبية وشق سقف الحلق.

- تم إجراء ٢٨٦ جراحة أسنان وعلاج للأسنان.

- تم عمل توعية لكيفية الاهتمام بالأسنان وتنظيفها وتوزيع فرش ومعجون للأسنان لمدرسة إعدادية.

- تم توزيع ٢٥ جهازا كهربائيا للمتزوجات حديثا لأهالي وادي النقرة بأسوان.

- تم دفع مصاريف للمدارس للطلبة غير القادرين.

- تم التبرع بمبلغ ٥٠ ألف جنيه من الزميل عبدالعاطي للمساهمة في حفر بئر لأهالي وادي النقرة.

وجاءت التكلفة الفعلية الكلية للقافلة ٢،٦٠٠,٠٠٠ مليون جنيه.

نادي روتاري ينظم قافلة طبية لعلاج الشفة الأرنبية بأسوان

نادي روتاري ينظم قافلة طبية لعلاج الشفة الأرنبية بأسوان