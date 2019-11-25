شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفذ مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قيام مصر بريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي القاري، والتنسيق مع الأطراف من شركاء التنمية، لتنفيذ هذا المشروع الضخم في إفريقيا، وذلك بناءً على طلب وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «النيباد».

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جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج «تنمية البنية التحتية بأفريقيا PIDA WEEK 2019»، المنعقد بالقاهرة.

وأكد الوزير أن فعاليات الأسبوع الخامس للبنية التحتية بأفريقيا يعد أحد أهم الفعاليات الأفريقية التي توفر منصة لإلتقاء الدول الأفريقية بشركاء التنمية الدوليين والإقليميين من القطاعات الحكومية ومتعددة الأطراف والخاصة، من أجل الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة كأحد المحاور الرئيسية لأجندة التنمية الأفريقية 2063.

وذكر أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن دول القارة الأفريقية من تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة الضخمة المتاحة للقارة، من خلال إنشاء سوق أفريقي موحد للطاقة، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لقضية نقص الطاقة باعتبار أن إحداث التنمية المنشودة في دول الإتحاد الأفريقي لا يمكن أن يتحقق دون توفير المصادر المستدامة للطاقة وحسن إدارتها وتطوير إمكانات مصادرها المتجددة.