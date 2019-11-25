شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، حيث استعرض رئيس شركة «إيني» تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر، بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي، مشيدًا بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية، ومؤكدًا أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم، مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزًا إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقرًا له.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة «إيني» الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية، معربًا عن التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذاً في الاعتبار الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وموجهاً في هذا الإطار وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، خاصةً حقل «ظهر».