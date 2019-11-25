شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية توقع بروتوكول لإنشاء بئر إنتاجي للمياه بقرية باسوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، توقيع بروتوكول مع شركة مياه القليوبية ونادي روتاري هليوبوليس الرياضي لإنشاء بئر إنتاجي للمياه بمنحة 400 ألف جنيه بقرية باسوس بالقناطر الخيرية، بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس هشام المغربي رئيس مجلس إدارة نادي روتارى هليوبوليس الرياضي، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام.

وقال عبدالحليم إنه سيتم تصميم وإنشاء بئر إنتاجي بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي RBF بمحطة مياه الشرب الكائنة بقرية باسوس بالقناطر الخيرية، فيما يسمى بالبئر الإنتاجي وذلك كتبرع من الجهة المانحة (نادي روتاري هليوبوليس الرياضي) بمبلغ أربعمائة ألف جنيه، حيث أن الجهة المانحة تهدف إلى خدمة المجتمع وتعمل على تنمية مستوى المجتمع المحلي، من خلال القيام بأعمال تطوعية وتبرعية وتنظيم جهودها فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية والتنمية الاجتماعية وتعمل بالتعاون مع لجنة مياه الشرب بالمنطقة الروتارية 2451 مصر على توفير مياه الشرب للمناطق التى تعاني من الفقر المائى.

وأشار المحافظ إلى أن شركة المياه تتعهد فى البروتوكول بتوفير المساحة اللازمة من الأرض الفضاء ومن مياه نهر النيل لإنشاء البئر الإنتاجي وبالطاقة المرجوة وفقا للشروط التمويلية للجهة المانحة، ويتم تنفيذ أعمال الإنشاء وفقا للتصميمات الفنية والمواصفات التي تم عرضها على الجهة المانحة ووافقت عليها وأن يتم الحصول على كافة التراخيص والموافقات الإدارية والتنظيمية اللازمة من جميع الجهات الحكومية والإدارية المعنية واللازمة لإنشاء وتشغيل البئر الإنتاجي بطاقته الإنتاجية الكاملة، بيسر وفعالية وإخطار العاملين بمحطة مياه باسوس بالتعاون مع أفراد الجهة المانحة وتابعيها وتوفير ما يحتاجونه من معلومات فنية أثناء زياراتهم الميدانية للمتابعة والتأكد من تنفيذ الأعمال المرجوة وفقا للجدول الزمني المعتمد من الجهة المانحة والذي ستقوم الشركة بإعداده والحصول على موافقة الجهة المانحة على التوقيتات الواردة به.