شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يلتقي وفد صيني وإنجليزي لبحث «صناعة الإلكترونيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد من الخبراء الدوليين من الصين الشعبية وإنجلترا في مجال تكنولوجيا إنشاء وإدارة الغرف النظيفة لصناعة الإلكترونيات، وإدارة مراكز دعم الابتكار والشركات الناشئة في مجال صناعة المستشعرات الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء، وإدارة المدن العلمية والتكنولوجية، التابعة للجامعات والمراكز البحثية.

جاء ذلك بحضور د. ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، في إطار الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لمدينة العلوم والتكنولوجيا ﻷبحاث وصناعة الإلكترونيات.

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وخلال اللقاء، تم مناقشة وضع آليات للتعاون مع المدينة العلمية بجامعة «SURRY» بإنجلترا والتي تعد واحدة من أقدم وأكبر المدن العلمية التابعة للجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، بحضور رئيس مجلس إدارة المدينة Surrey Technology Park- STP، من أجل تشغيل وإدارة المدينة العلمية.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون مع معهد شنغهاي لأبحاث الأنظمة الميكرومترية الصناعية (SITRI) من أجل نقل تكنولوجيا إنشاء وإدارة الغرف النظيفة في صناعة الإلكترونيات إلى مصر، وكذلك توفير التدريبات اللازمة لرفع كفاءة شباب الباحثين والمهندسين المصريين في هذا المجال التقني الهام والجديد على صناعة الإلكترونيات في مصر، لتكون مدينة العلوم والبحوث الالكترونية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات مركزًا لنقل هذه التكنولوجيا إلى الدول الإفريقية والعربية.

كما ناقش اللقاء، إنشاء المركز المصري الصيني لدعم الابتكار في مجال صناعة الإلكترونيات ليكون مركزاً إقليميا، ليخدم شباب المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحضور رئيس مركز الابتكار والإبداع ( XINWEI ) التابع لمعهد شنغهاي للأنظمة الميكرومترية وتكنولوجيا المعلومات.