شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري ونقل 532 مسافرًا في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مصر، الإثنين، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر، أن المعبر شهد أمس تنقل 532 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 402 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 130 مسافرًا، بجانب إدخال عدد من الشاحنات التي المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.