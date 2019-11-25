شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: إعفاء أصحاب المحال من الإيجار خلال فترة العملية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إعفاء أصحاب المحال التجارية والباكيات بأسواق مدينة العريش، من القيمة الايجارية خلال العملية الشاملة في الفترة من 9 فبراير 2018 وحتى 31 أغسطس 2018.

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وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه على مستأجري محلات وباكيات أسواق مدينة العريش التابعة للمجلس بضرورة التقدم لإدارة الأسواق وسداد المديونيات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة العريش، أن المحافظ صدق على إعفاء جميع المحال والباكيات من الإيجار عن الفترة من 9 فبراير 2018 وحتي 31 أغسطس 2018 لمن يسدد خلال 24 شهر بالتقسيط.

أشار رئيس مركز ومدينة العريش، إلى سحب المحال والباكيات من مستأجريها لصالح مجلس المدينة وإعادة طرحها مرة أخرى، على أن يتم تحصيل المتأخرات بالطرق القانونية عن طريق الحجز الإداري وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإعلان.