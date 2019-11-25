شكرا لقرائتكم خبر عن «شاروبيم» يحيل مديرة مدرسة للتحقيق: «دورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إحالة مديرة مدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي للتحقيق بسبب «الفوضى وسوء النظافة بالمدرسة».

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جاء ذلك حلال زيارة المحافظ للمدرسة، اليوم، إذ لاحظ حالة من الهرج بالطرقات والفصول، بسبب خروج الطلاب قبل الموعد الرسمي لانتهاء اليوم الدراسي، بالإضافة لتدني مستوى النظافة في دورات المياه وغياب الطلاب والمعلمين.

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك خللا نظاميا في المدرسة، وليس له علاقة بعجز في العاملين، إنما بسبب عجز الإدارة، وقال: «هذه ليست مدرسة ودورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي».

وتفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة ومعمل العلوم ودورات المياه وغرف المعلمين.