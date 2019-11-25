شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث عنف الموسكى إلى 23 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة 23 ديسمبر لمرافعة النيابة. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل. ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

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