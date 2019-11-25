شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث عنف الموسكى إلى 23 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
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