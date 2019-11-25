الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد من مركز جنيف للسياسات الأمنية(GCSP)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقرها بالقاهرة، وفد من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا؛ وذلك تفعيلًا للبرتوكول الموقع في شهر مايوالماضي بمقر المركز بجنيف في إطار استراتيجية الأكاديمية لدعم الشراكات مع كبرى المؤسسات الدولية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة لبناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر القيادية في مختلف المجالات.

كان في استقبال الوفد الدكتورة رشا راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية، واستمرت الزيارة لمدة يومين متتاليين، في اليوم الأول قام السفير كريستيان دوسي مدير مركز جنيف ومدير إدارة الأزمات بالمجلس الفيدرالي بوزارة الخارجية السويسرية بإلقاء محاضرة بعنوان "دروس إدارة قيادة الأزمات" لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بينما في اليوم الثاني قدمت إيميلي مونرو، نائب رئيس التحديات الأمنية المستجدة بمركز جنيف، عرض تقديمي عن القضايا والنهج للتحديات المستجدة في الأمن الدولي، وانتهت الزيارة بجلسة ناقشية حول البرتوكول الموقع بين الأكاديمية ومركز جنيف.

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ويعد مركز جنيف للسياسات الأمنية الذي أنشئ عام 1995بسويسرا ويضم في عضويته 52 دولة منبرًا للحوار الدبلوماسي فهو يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي، من خلال التعليم التطبيقي وإمكانيات الحوار وتحليل السياسات والبحوث، ويدرب الأجيال القادمة من صناع السياسات والقرارات في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية، وكذلك القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالسلام والأمن الدوليين.