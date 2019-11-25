شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول ظهور لطارق عامر بعد التجديد له محافظًا للبنك المركزى لمدة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول فيديو لظهور طارق عامر بعد التجديد له محافظًا للبنك المركزى لمدة جديدة، ويقدم فيه التحية للعاملين بالبنك. وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، إنه تم التجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019. Advertisements

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