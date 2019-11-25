شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة.. قطر تطلب شطب بند ببيان الجامعة العربية يحذر من الاعتراف بالمستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ"الخليج 365"، إن قطر تدخلت فى صياغة البيان الختامى الذى من القرر أن يصدر فى ختام أعمال الاجتماع الوزارى الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم، لبحث اعتراف امريكا بالمستوطنات الأمريكية، مطالبة بعدم المساس لأمريكا بأى كلمة تمثل هجوم عليها

وأوضح المصدر، أن البيان الختامى كان يتضمن بنودا تحمل تحذيرا للولايات المتحدة من خطورة اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية فى فلسطين. حيث تدخلت قطر لحذف هذا البند من البيان الختامى، مطالبة بعدم إدراج أى كلمة تمس الولايات المتحدة.

وعقد وزراء الخارجية العرب،اجتماعا طارئا اليوم، لبحث الإعلام الأمريكى بأن المستوطنات الإسرائيلية لا تعتبر مخالفة للقانون الدولى، وذلك بناء على طلب من فلسطين.

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