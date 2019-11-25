- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة.. قطر تطلب شطب بند ببيان الجامعة العربية يحذر من الاعتراف بالمستوطنات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ"الخليج 365"، إن قطر تدخلت فى صياغة البيان الختامى الذى من القرر أن يصدر فى ختام أعمال الاجتماع الوزارى الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم، لبحث اعتراف امريكا بالمستوطنات الأمريكية، مطالبة بعدم المساس لأمريكا بأى كلمة تمثل هجوم عليها
وأوضح المصدر، أن البيان الختامى كان يتضمن بنودا تحمل تحذيرا للولايات المتحدة من خطورة اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية فى فلسطين. حيث تدخلت قطر لحذف هذا البند من البيان الختامى، مطالبة بعدم إدراج أى كلمة تمس الولايات المتحدة.
وعقد وزراء الخارجية العرب،اجتماعا طارئا اليوم، لبحث الإعلام الأمريكى بأن المستوطنات الإسرائيلية لا تعتبر مخالفة للقانون الدولى، وذلك بناء على طلب من فلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر خيانة.. قطر تطلب شطب بند ببيان الجامعة العربية يحذر من الاعتراف بالمستوطنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.