شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تكتفى برأيها وتصادر الرأى الآخر.. حوار مجدى شندى يكشف زيف ادعاءاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت قناة الجزيرة القطرية حوارًا مع الكاتب الصحفى مجدى شندى رئيس تحرير صحيفة المشهد، منذ أيام حول حقوق الإنسان.

مذيعة الجزيرة غادة عويس، أرادت أن تضع الكاتب الصحفى فى مأزق، قائلة له: "هل أنت تستطيع فعلا أن تقول كامل الحقيقة بدون أن يتهددك أى خطر"، ليرد شندى، قائلا: "أغلب العالم العربى للأسف الشديد يعيش فى إطار هذا النمط من التفكير، الذى ينتهك حقوق الإنسان".

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وفاجأ الكاتب الصحفى مذيعة القناة بالانتهاكات التى يتعرض لها "على سالم" المهندس بالقناة فى قطر قائلا: "زميلكم فى الجزيرة المهندس على سالم تعرض لإخفاء قسرى لشهور طويلة جدا، فى قطر ولفقت له اتهامات ولم يمكن من مقابلة محاميه ثم خرج برنامج على الجزيرة يدينه قبل أن يحكم القضاء".

وقاطعت المذيعة كلام الكاتب الصحفى، قائلة:"شكرا على هذه الملاحظة وأهلا بها، هذا حقك ولكن حقنا عليك أيضا أن تطالب بإطلاق سراح محمود حسين قبل أن تذكر اسم شخص متورط متهم (تقصد على سالم)".