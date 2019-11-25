إنفوجراف .."مركز معلومات الوزراء" يسلط الضوء على القمر الصناعى " طيبة 1"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على القمر المصرى "طيبة 1"، وهو أول قمر صناعي للاتصالات، إلى مداره حول الأرض.
وأوضح الإنفوحراف ، إنه بالرغم من أن وكالة الفضاء المصرية ستدير القمر الصناعي من مركز تحكم في القاهرة، إلا إن نطاق تغطيته سيشمل بعض دول الجوار العربية والأفريقية ودول حوض النيل بهدف توفير وتعزيز خدمات الاتصال في هذه الدول
طيبه 1
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