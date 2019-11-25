شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .."مركز معلومات الوزراء" يسلط الضوء على القمر الصناعى " طيبة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على القمر المصرى "طيبة 1"، وهو أول قمر صناعي للاتصالات، إلى مداره حول الأرض.

Advertisements

وأوضح الإنفوحراف ، إنه بالرغم من أن وكالة الفضاء المصرية ستدير القمر الصناعي من مركز تحكم في القاهرة، إلا إن نطاق تغطيته سيشمل بعض دول الجوار العربية والأفريقية ودول حوض النيل بهدف توفير وتعزيز خدمات الاتصال في هذه الدول