شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر والسعودية يعقدان اجتماعا ثنائيا بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اجتماعاً منذ قليل مع وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، فى مقر الجامعة العربية. ويأتى الاجتماع على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المنعقد حالياً فى مقر الجامعة، برئاسة العراق وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وذلك لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي الأخير غير القانوني بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي.

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