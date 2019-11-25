شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر والسعودية يعقدان اجتماعا ثنائيا بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى الاجتماع على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المنعقد حالياً فى مقر الجامعة، برئاسة العراق وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وذلك لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي الأخير غير القانوني بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي.
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