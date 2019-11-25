رؤساء ثلاث هيئات قضائية يبحثون شئون رجال القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: زار المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، رئيسا النيابة الإدارية، وقضايا الدولة؛ لتهنئتهما بالمنصب الجديد. وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الزيارة كانت على رأس وفد رفيع من قيادات محكمة النقض، موضحًا أن رئيسي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجالسهما الخاصة استقبلا المستشار "عصر"، وتبادلوا الحديث في كل ما يخص شئون القضاء ورجال تلك الهيئات. وأضاف أن رئيس النقض والهيئتين الأخريين، تبادلوا المعلومات والدوريات والنشرات الخاصة بكل جهة.

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