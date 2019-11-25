مصدر أمني: الداخلية تدرس طلب تنظيم وقفة تضامنية بشأن قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صرح مصدر أمني، بأن وزارة الداخلية تدرس الطلب المقدم من بعض السيدات والجمعيات النسوية، لتنظيم وقفة تضامنية بشأن حقوقهم المشروعة بقانون الأحوال الشخصية الجديدة، وفقا لقانون 107 لسنة 2013، بشأن حقوق تنظيم التظاهرات السلمية.

وأشار المصدر، بأنه فور الانتهاء من فحص الطلب، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم.

يذكر أنعدد من السيدات الأعضاء بجمعية نهوض، وتنمية مصر، المشهرة برقم 3528؛ تقدمن بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية على قانون الأحوال الشخصية الجديد.