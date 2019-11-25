بسبب خلافات الجيرة.. ضبط شقيقين بتهمة قتل مزارع في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شقيقين لقيامهما بإطلاق عيار ناري تجاه أحد الأشخاص أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة، في محافظة أسوان.

كان مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، تبلغ من مستشفى إدفو العام بوصول (مزارع، مقيم بدائرة المركز – متوفى) إثر إصابته بطلق ناري، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه المتوفى) وكلٍ من (شقيقين، مقيمان بدائرة المركز) بسبب خلافات الجيرة بينهم، وقيامهما بإطلاق عيار ناري تجاه المجنى عليه مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة والسلاح المستخدم عبارة عن (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدي على أحدهما بعصا (شوم) وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.