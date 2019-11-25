هرب بـ"موتوسيكل".. شخص يتحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال المحامي طارق العوضي، إنه حرر محضرًا بقسم شرطة حدائق القبة يتهم فيه شخصًا مجهولًا بالتحرش بابنته أمس الأحد.

وأضاف العوضي في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن ابنته، 21 سنة، كانت عائدة من الجامعة في الثالثة مساء الأحد، عندما تحرّش بها مجهول يستقل "موتوسيكل" بدون أرقام وفرّ هاربًا.

Advertisements

وأشار "العوضي" إلى أن ابنته تعاني من صدمة نفسية جراء الحادث.

وأوضح أن قسم شرطة حدائق القبة تحرك على الفور، وفرّغ أكثر من 100 كاميرا مراقبة في محاولة للتعرف على هوية المتهم لضبطه.

وأكد مصدر أمني أن رجال مباحث حدائق القبة يكثفون جهودهم لكشف هوية المتهم وسرعة ضبطه.