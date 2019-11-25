نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار البصل محلياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البصل نسبيًا عن الأيام الماضية، ووصول سعر الكيلو إلى 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات (السعر العادل)، يرجع إلى زيادة الكميات المُصدرة منه وصولًا إلى 525 ألف طن تقريبًا بزيادة حوالي 200 ألف طن عن العام الماضي.

وأضاف أبوصدام، في بيان، اليوم الاثنين، أن السعودية التي تُعد أكبر مستورد للبصل المصري طلبت زيادة وارداتها من البصل المصري، كما استوردت الهند وبنجلاديش البصل المصري، نظرًا لتراجع إنتاجية البصل في دول شرق آسيا مما أدى لزيادة أسعاره.

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وأوضح نقيب الفلاحين، أن البصل يزرع في مصر في عروتين العروة الشتوية المبكرة، وتكون في شهري أغسطس وسبتمبر، وتتم زراعة هذه العروة، في الوجه القبلي والصعيد، والعروة الثانية وهي الشتوية العادية ويتم زراعتها بالوجه البحري من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر.

وأشار إلى ضرورة تقنين تصدير البصل حتى لا ترتفع الأسعار محليًا مع الحفاظ على تقاوي البصل المصري من التلوث والاختلاط بالبذور لأصناف مختلفة مستوردة من الخارج وخاصة بعد استنباط أصناف بصل مصري ممتازة مثل جيزة 20 وجيزة 6 مُحسن وجيزة الأحمر والأبيض، وسرعة تسجيل الأصناف المصرية من البصل للحفاظ عليها من السرقة.

وأشار إلى أن انتاجية مصر من البصل قاربت على 3 ملايين طن، وتعتبر مصر من أكثر عشر دول إنتاجا للبصل في العالم، ويصدر البصل المصري لمعظم دول العالم وأهم الدول المستورده للبصل المصري، السعوديه وروسيا والكويت وبريطانيا والأردن والإمارات، ووصلت قيمة صادارات مصر من البصل ما يزيد عن 200 مليون دولار.