لحماية الصناعة.. مقترح برلماني بفرض رسوم على الورق المستورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده لمطالب أصحاب مصانع الورق المحلية من خلال الشكوى التي تم تقديمها لوزراة التجارة والصناعة، وطالبوا فيها بفرض رسوم على الورق المستورد لمدة عام، لحماية المصانع المحلية من الاستيراد الذي تسبب في ضرر المصانع المحلية.

وقال "عامر" في بيان اليوم، إن أسعار الورق خارج مصر تراجعت بصورة ملحوظة، الأمر الذي دفع المستوردين لزيادة الكميات المستوردة من الخارج من أصناف أقل في الجودة وأرخص في السعر، وهو ما جعل المصانع المحلية متضررة ولم يعد لها قدرة على المنافسة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، استعداد اللجنة لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه، محملا الحكومة مسئولية كاملة عن حماية جميع الصناعات المحلية بما فيها صناعة الورق من خلال فرض رسوم على المنتجات الصناعية المستورة من الخارج خاصة إذا كانت الصناعات المحلية تفي باحتياجات الأسواق.

تجدر الاشارة إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية في صناعة الورق تفوق المليار جنيه، موزعة بين 15 مصنع متواجدين في عدة مناطق صناعية، من بينها العاشر من رمضان، ومدينة السادات والسادس من أكتوبر والخانكة، ومدينة بدر، إلى جانب مجموعة من المصانع التي مازالت تحت الإنشاء والتي توقفت مؤقتا لحين حسم هذه القضية.