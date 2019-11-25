رئيس مجلس النواب يتوجه إلى قبرص اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

يتوجه اليوم الاثنين، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى قبرص؛ للمشاركة في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.

تأتي المشاركة على خلفية الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب القبرصي، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، للمشاركة في ذلك المؤتمر الذي يشهد لأول مرة مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، انطلاقًا من رؤية قبرص لتعزيز التقارب بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ومن المٌقرر أن يشارك الدكتور رئيس المجلس في أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر، والمُخصصة لمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، حيث سيلقى سيادته كلمة حول موضوع " التعاون بين المناطق أشكال الاستفادة للدول الصغيرة" يستعرض من خلالها سبل تعزيز التعاون بين منطقتي أوروبا والشرق الاوسط انطلاقاً من وحدة التحديات التى تواجه كلتا المنطقتين.

يذكر أن مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة هو آلية برلمانية لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة وقد تم عقد أولى تلك المؤتمرات بإمارة موناكو عام 2006 ، ويشهد المؤتمر والذى تستضيفه قبرص مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط لأول مرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.