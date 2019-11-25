أخبار مصر | "عاشور" يدعو المحامين للمشاركة في "عمومية" نقابتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يدعو المحامين للمشاركة في "عمومية" نقابتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، كافة أعضاء النقابة لحضور الجمعية عمومية، موضحا أن مجلس النقابة سينفذ القرار الصادر من المحكمة بشأن التصويت على بنود المشروع المقدم بندا بند، رغم إيمانه بالارتباط الوثيق بين زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات، لأن مصادر تمويل تلك الزيادة جزء لا يتجزأ من الميزانية.

وأعرب "عاشور"، عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، منوها بأن مجالس النقابات الفرعية مسئولة عن الإشراف على عمليتي التصويت والفرز، ثم تبلغ كل نقابة فرعية بعدد الحضور ونسب التصويت بلجنتها عقب انتهاءه في الخامسة مساء، على أن تعلن النتائج مجمعه عقب ذلك.

يشار إلى أن التصويت بدأ في تمام التاسعة صباحا وينتهي في تمام الخامسة مساء.