أخبار مصر | بعد تقدمه بقانون القضاء على "التسطيح".. "حساسين": الظاهرة غير موجودة بالعالم إلا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تقدمه بقانون القضاء على "التسطيح".. "حساسين": الظاهرة غير موجودة بالعالم إلا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال النائب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن خطوة تقدمه بمشروع قانون "التسطيح" جاءت من منطلق "من أمن العقوبة أساء الأدب"، مُؤكدًا أن هذا القانون يستهدف القضاء على تلك الظاهرة السلبية باعتلاء المواطنين أسطح القطارات والتواجد بين فواصل عربات القطارات، خاصة بعد انتشارها في السنوات الأخيرة الماضية من طلاب المدارس والجامعات.
وأضاف حساسين، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن العقوبات الواردة على مشروع القانون مُقسمة لجزئيين أولها توقيع عقوبة مالية تصل إلى ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، وتابع: "مش معنى أن المواطنين مش معاهم فلوس لركوب القطارات يعرضون حياتهم للموت المحتوم باستخدام التسطيح فوق القطارات أو التواجد بين فواصل عربات القطار".
كما أكد النائب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من العقوبة الواردة بالقانون تأتي من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، مُذكرًا أن ظاهرة "التسطيح" تتواجد في مصر فقط وليست في أي دولة بالعالم.
كما أكد النائب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من العقوبة الواردة بالقانون تأتي من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، مُذكرًا أن ظاهرة "التسطيح" تتواجد في مصر فقط وليست في أي دولة بالعالم.