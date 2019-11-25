أخبار مصر | بعد تقدمه بقانون القضاء على "التسطيح".. "حساسين": الظاهرة غير موجودة بالعالم إلا في مصر

وأضاف حساسين، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن العقوبات الواردة على مشروع القانون مُقسمة لجزئيين أولها توقيع عقوبة مالية تصل إلى ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، وتابع: "مش معنى أن المواطنين مش معاهم فلوس لركوب القطارات يعرضون حياتهم للموت المحتوم باستخدام التسطيح فوق القطارات أو التواجد بين فواصل عربات القطار".

كما أكد النائب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من العقوبة الواردة بالقانون تأتي من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، مُذكرًا أن ظاهرة "التسطيح" تتواجد في مصر فقط وليست في أي دولة بالعالم.

