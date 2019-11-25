أخبار مصر | "عبد العال" يتوجه لقبرص للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد العال" يتوجه لقبرص للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى قبرص، اليوم الاثنين، للمشاركة في المؤتمر الـ 13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.

ومن المٌقرر أن يشارك الدكتور رئيس المجلس في أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر، والمُخصصة لمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، حيث سيلقى سيادته كلمة حول موضوع " التعاون بين المناطق.. أشكال الاستفادة للدول الصغيرة" يستعرض من خلالها سبل تعزيز التعاون بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط انطلاقًا من وحدة التحديات التي تواجه كلتا المنطقتين.

