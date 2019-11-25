أخبار مصر | شاهد.. صور الفحص الإشعاعي لأسود سقارة المحنطة (صور )

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. صور الفحص الإشعاعي لأسود سقارة المحنطة (صور ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عدد من الصور الخاصة بفحوصات مومياوات الأسود المكتشفة بسقارة بواسطة الأشعة المقطعية، وهي الفحوص التي ترجح نوع هذه المومياوات، وأنها لأسود بعضها صغير "أشبال" كما جاء في المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف "خبيئة مومياوات حيوانات مقدسة وتماثيل في منطقة سقارة" أول أمس السبت.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري، عن أن الكشف عبارة عن خبيئة تماثيل ومومياوات حيوانات مقدسة، أبرزها 5 مومياوات يرجح أنها تخص أسود صغيرة، وقد كشفت فحوص الأشعة التي أجريت بواسطة متخصصين ذلك.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الأثار قد صرح في حوار سابق له مع الخليج 365 أن فحوصات المومياوات بشكل عام تطورت عن المراحل السابقة حيث لم نعد في حاجة لفك لفائف المومياء وإنما تتم الفحوصات بالطرق الحديثة وبواسطة المتخصصين، وهذا ما يتم أيضًا مع مومياوات خبيئة العساسيف.

وتم العثور على تلك الخبيئة في جبانة البوباسطيين بمنطقة سقارة إلى الغرب من مقبرة واح تي، بعد إزالة ثمانية أمتار من الرديم قبل الوصول إلى بئر عميقة ما يقرب من 10 أمتار، وفي أسفلها تم العثور على 25 صندوقًا مملوءة بالنوادر والغرائب الأثرية، والتي منها هذه المومياوات الخمس، وأعلن عنها في مؤتمر صحفي عالمي أول أمس السبت بحضور وزير الأثار و41 من سفراء الدول الأجنبية والعربية.

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200 تمثال مختلفة



والكشف ضم مجموعة كبيرة من التماثيل يصل عددها إلى 200 تمثال منها 75 تمثالًا لقطط مختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز، ومجموعة أخرى من تماثيل لآلهة مصرية قديمة منها 73 تمثال من البرونز للإله أوزير و6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر و11 تمثالا للآلهة سخمت مصنوعة من الفيانس والخشب وكذلك تمثال جميل من الخشب للآلهة نيت، وأيضًا تماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس وتماثيل للإله أنوبيس، ومومياتين لحيوان النمس، وجعارين صغيرة مصنوعة من الخشب والحجر الرملي عليها مناظر آلهة وتمثال من الخشب مميز الشكل لطائر أبو منجل، جعران كبير الحجم مصنوع من الحجر. والكشف ضم مجموعة كبيرة من التماثيل يصل عددها إلى 200 تمثال منها 75 تمثالًا لقطط مختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز، ومجموعة أخرى من تماثيل لآلهة مصرية قديمة منها 73 تمثال من البرونز للإله أوزير و6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر و11 تمثالا للآلهة سخمت مصنوعة من الفيانس والخشب وكذلك تمثال جميل من الخشب للآلهة نيت، وأيضًا تماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس وتماثيل للإله أنوبيس، ومومياتين لحيوان النمس، وجعارين صغيرة مصنوعة من الخشب والحجر الرملي عليها مناظر آلهة وتمثال من الخشب مميز الشكل لطائر أبو منجل، جعران كبير الحجم مصنوع من الحجر. مومياوات أسود وقطط وتماسيح



كما تم العثور على 25 صندوقًا خشبيًا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة، بالإضافة إلى العثور على، وعدد المومياوات الكبيرة منهم 5 يرجح أنها تخص أسود صغيرة. كما تم العثور على 25 صندوقًا خشبيًا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة، بالإضافة إلى العثور على، وعدد المومياوات الكبيرة منهم 5 يرجح أنها تخص أسود صغيرة. قطع أثرية مختلفة



كما عثرت البعثة على تابوتين صغيرين من الحجر الجيري للقطة باستت، وكذلك لوحة حجرية عليها الاسم الحورى للملك بسماتيك الأول من الأسرة ٢٦ وصندوق خشبي صغير عليه بقايا قناع مذهب وتمثالين من الخشب لسيدتين كل منهما برأس الكوبرا بالإضافة إلى العديد من تماثيل الكوبرا وإفريز من الخشب يمثل حيات الكوبرا وتمائم ورأس طائر أبو منجل، وناووس من الخشب الملون بغطاء مزين بتمثال صغير للصقر سوبد و3 تماثيل للصقر حورس ومجموعة من التمائم مختلفة الأشكال والأحجام بعضها عثر عليه داخل لفائف من الكتان وتماثيل أوشابتى من الفيانس ومجموعة من البطاقات من ورق البردي عليها رسومات للآلهة تاورت والعديد من الأقنعة الخشبية والطينية الملونة وعمود الجد، ومسند رأس خشبي.